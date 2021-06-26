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На трассе М1 из-за непогоды водители вынуждены были пережидать ураган

26 июня 2021 18:43
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Новости Беларуси. На смену аномальной жаре в Беларусь пришли грозы со шквалистым ветром, градом и ливнями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На трассе М1 из-за непогоды водители вынуждены были пережидать ураган-1

После сильного дождя в Барановичах участок дороги оказался затопленным. С похожей ситуацией столкнулись жители и других городов. В Минске наиболее пострадала юго-западная часть города. Подтопления зафиксированы на многих улицах. Непогода затрудняет движение транспорта также и за городской чертой. На трассе М1 недалеко от Столбцов водители вынуждены были пережидать ураган с градом.

На трассе М1 из-за непогоды водители вынуждены были пережидать ураган-4

Тем временем синоптики предупреждают: такая погода сохранится и завтра, 27 июня. На этот день объявлен оранжевый уровень опасности. Особенно сильно непогода проявит себя в ночные и утренние часы.

# Погода в Беларуси # происшествия # Фотофакт

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