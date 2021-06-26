На трассе М1 из-за непогоды водители вынуждены были пережидать ураган

Новости Беларуси. На смену аномальной жаре в Беларусь пришли грозы со шквалистым ветром, градом и ливнями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После сильного дождя в Барановичах участок дороги оказался затопленным. С похожей ситуацией столкнулись жители и других городов. В Минске наиболее пострадала юго-западная часть города. Подтопления зафиксированы на многих улицах. Непогода затрудняет движение транспорта также и за городской чертой. На трассе М1 недалеко от Столбцов водители вынуждены были пережидать ураган с градом.