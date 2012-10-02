На трассе Гомель-Кобрин задержаны два «Мерседеса», перевозившие 4 тонны спирта на 200 млн

Новости Беларуси. Четыре тонны спирта обнаружили сотрудники транспортной милиции под обшивкой двух «Мерседесов». Микроавтобусы, которыми управляли жители Барановичей, задержали на трассе Гомель-Кобрин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе проверки выяснилось, что высокоградусный груз был ввезен с территории Российской Федерации и предназначался для реализации в Барановичах и близлежащих населенных пунктах.

Весь товар на сумму 200 миллионов рублей изъят. За незаконную предпринимательскую деятельность и перевозку товара водители будут привлечены к административной ответственности.

Ростислав Трухан, начальник ОБЭП УВД на транспорте Республики Беларусь:

В ходе оперативно-розыскных мероприятий указанные граждане были задержаны, информация подтвердилась. Указанным гражданам грозит конфискация товара, который незаконно перемещался по территории республики, а также штраф в размере более 100 базовых величин.