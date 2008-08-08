Прямой эфир

На территорию Южной Осетии вошла российская бронетехника

08 августа 2008 07:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В зоне грузино-осетинского конфликта фактически начинается война. По последней информации от властей республики – Цхинвали находится под страшнейшим обстрелом грузинской армии, бои идут уже и в центре, подсчитать потери пока невозможно. В атаке на город задействованы грузинские самолеты, танки и пехота. Погибли, по меньшей мере, 15 мирных жителей. Однако реальное число жертв может быть намного больше.

Власти Южной Осетии обратились к официальной Москве с просьбой о помощи. В это время Совет безопасности России проводит экстренное заседание. Известно также, что в часовой готовности к выходу в море находятся корабли первой линии Черноморского флота, в том числе и большие десантные корабли, которые могут принять на борт беженцев из Южной Осетии.
# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
07 августа 2008 11:10

На пляже в Сочи прогремел взрыв

06 августа 2008 10:37

ДТП в Гомеле унесло жизни двух человек

06 августа 2008 07:00

Белорусская девочка не вернулась из США с отдыха