На территорию Южной Осетии вошла российская бронетехника

В зоне грузино-осетинского конфликта фактически начинается война. По последней информации от властей республики – Цхинвали находится под страшнейшим обстрелом грузинской армии, бои идут уже и в центре, подсчитать потери пока невозможно. В атаке на город задействованы грузинские самолеты, танки и пехота. Погибли, по меньшей мере, 15 мирных жителей. Однако реальное число жертв может быть намного больше.



Власти Южной Осетии обратились к официальной Москве с просьбой о помощи. В это время Совет безопасности России проводит экстренное заседание. Известно также, что в часовой готовности к выходу в море находятся корабли первой линии Черноморского флота, в том числе и большие десантные корабли, которые могут принять на борт беженцев из Южной Осетии.