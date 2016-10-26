На территории полигона покрышек под Гродно после пожара нормы содержания формальдегида превышены в 1,5 раза

Новости Беларуси. В полтора раза превышены нормы содержания формальдегида на территории полигона покрышек в Гродненском районе. Результаты выявлены после мониторинга воздуха.

Внимание экологов территория привлекла после большого пожара.

Напомним, ЧП случилось в минувшую пятницу. Чтобы ликвидировать возгорание спасателям понадобилось 16 часов. В борьбе с огнем было задействовано 20 единиц спецтехники, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Вадим Поляков, начальник Гродненской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Природоохранной инспекцией города Гродно была задействована лаборатория, которая выехала на место пожара. Начат административный процесс, предприятию будет выставлен ущерб за нанесение вреда окружающей среде.