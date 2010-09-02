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На свалке в Рязанской области оказалось около 40 тонн гуманитарного груза

02 сентября 2010 15:17
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Необходимые вещи — одежду, обувь, посуду — собрали жители одного из российских городов и на 15 грузовиках отправили в серьёзно пострадавший от пожара регион.

Однако местные власти, сославшись на то, что вещи негде хранить, попросту выкинули большую часть гуманитарного груза на свалку. Служебное расследование же возбудили после того, как видеоролик об этом происшествии попал в интернет.

На данный момент вся выброшенная гуманитарная помощь уже собрана. Вещи приводят в порядок, чтобы потом раздать погорельцам и малоимущим жителям.

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