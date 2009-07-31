На стройке в Минске упал подъёмный кран

ЧП произошло на площадке административно-торгового центра на проспекте Победителей (ФОТО).

Пострадавших нет. 40-метровая стрела крана, рухнула на угол магазинов «Рыболов» и «Ромашка». Сейчас они работают в обычном режиме. В стеклянных витринах трещин нет, так как удар прошел по касательной.

Кран – зарубежного производства эксплуатировался всего полтора года. Его высота 20,5 метров, а грузоподъемность – четыре тонны. По словам застройщика, техника была исправна. И, по одной из версий, стрела рухнула из-за перегрузки. А система автоматической защиты попросту отказала.

Сейчас на месте аварии работают специалисты МЧС и эксперты государственного промышленного надзора. Причины ЧП выясняются.