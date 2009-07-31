На стройке в Минске упал подъемный кран

Это произошло на проспекте Победителей в районе микрорайона Веснянка.

Авария случилась на месте строительства административно-торгового центра на месте бывшего кафе «Реченька». Кран упал на парапет административного здания. Пострадавших нет, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Предполагаемая причина падения подъемного крана – отказ в работе автоматической защиты. Об этом сообщили в МЧС Беларуси. Спасатели пояснили, что при подъёме груза произошло падение башенного крана 2007 года выпуска итальянского производства. Его высота – 20,5 м, вылет стрелы – 40 м, грузоподъемность – 4 тонны.