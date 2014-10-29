На стройке нового «Евроопта» в Борисове рухнул потолок: 4 человека пострадали

Новости Беларуси. 28 октября около четырех часов дня на стройке нового торгового центра «Евроопт» в Борисове обрушилось межэтажное перекрытие.
Пострадали 4 рабочих.
Александр Макович, начальник Борисовского ГРОЧС:
На перекрестке улиц Гагарина и Строителей произошла чрезвычайная ситуация, связанная с обрушением строительных конструкций на новостроящемся объекте. В пристройке, размером 8 × 10 метров обрушилось межэтажное перекрытие, пострадали 4 человека - рабочие. Сейчас произведена разборка конструкции опалубки. ЧП ликвидировано.
Пострадавшие рабочие были доставлены в центральную районную больницу. По предварительным данным, три человека получили ушибы, у одного из рабочих - перелом кости левого предплечья.
Состояние мужчин удовлетворительное.
Причина обрушения и материальный ущерб устанавливаются.