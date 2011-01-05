На станции метро «Тракторный завод» сорокалетний минчанин упал на рельсы

Сегодня утром движение в метро остановилось на 15 минут. Причина — ЧП на станции «Тракторный завод». На пути перед прибывающим с «Пролетарской"» составом упал мужчина.

Сорокалетний минчанин чуть не попал под поезд из-за плохого самочувствия. Сотрудники милиции и машинист освободили пострадавшего. С предварительным диагнозом «перелом бедра» он доставлен в больницу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Артем Горошевич, старший инспектор группы информации и общественных связей ОВД по охране Минского метрополитена:

Остановка движения на второй линии составила 16 минут. В 7.31 движение было возобновлено. Что касается первой линии, то все поезда работали в штатном режиме.