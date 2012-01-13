На станции метро «Площадь Победы» в Минске неизвестный распылил ядовитый газ. Четверо детей доставлены в больницу

Инцидент произошел накануне вечером. Предположительно виновник ЧП – молодой человек. Злоумышленник распылил ядовитое вещество перед тем, как двери поезда закрылись. При этом сам в салон не зашел. Пассажиры сообщили машинисту о запахе газа в вагоне.



Евгений Сачек, работник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:

Сотрудники ОВД по охране минского метрополитена совместно с машинистом провели осмотр вагона, пассажиры подтвердили информацию о распылении газа неизвестным. Никто из них на плохое самочувствие не пожаловался. Поезд двинулся дальше по маршруту.



К сожалению, не обошлось без пострадавших. Четверо детей были доставлены в больницу. Несколько школьников почувствовали себя нехорошо после того, как вышли из метро и сели в автобус. Прибывшая к остановке общественного транспорта бригада скорой помощи доставила третьеклассников в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Людмила Казачкова, главный врач 3-й Минской детской городской клинической больницы:

Жаловались, что при входе в метро появилось першение в горле, покашливание, неприятные ощущения в голове. При приезде к нам самочувствие было удовлетворительное.

Всем детям было проведено полное клинико-лабораторное обследование с осмотром специалистов, забором общего анализа крови. Утром в удовлетворительном состоянии мы отдавали детей родителям.