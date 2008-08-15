На станции метро "Площадь Ленина" на рельсы упала женщина

ЧП произошло в 10.05, когда минчанка 61 года, находясь на платформе, почувствовала себя плохо и упала. Пассажиры стали подавать сигналы машинисту прибывающего поезда, который предпринял экстренное торможение. Сотрудники УВД по охране метро подняли женщину и вызвали скорую. По предварительным данным, она не получила серьезных травм. Сейчас метро работает в обычном режиме.



Отметим, ЧП с падением на рельсы в минском метро уже третье с начала года. Никто не погиб, но во всех случаях на рельсы падали женщины.

