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На станции метро "Площадь Ленина" на рельсы упала женщина

15 августа 2008 10:58
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ЧП произошло в 10.05, когда минчанка 61 года, находясь на платформе, почувствовала себя плохо и упала. Пассажиры стали подавать сигналы машинисту прибывающего поезда, который предпринял экстренное торможение. Сотрудники УВД по охране метро подняли женщину и вызвали скорую. По предварительным данным, она не получила серьезных травм. Сейчас метро работает в обычном режиме.

Отметим, ЧП с падением на рельсы в минском метро уже третье с начала года. Никто не погиб, но во всех случаях на рельсы падали женщины.
# происшествия

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