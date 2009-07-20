На Слуцком мясокомбинате продолжают ликвидировать последствия аварии

18 июля из трубопровода холодильной камеры вытекло около 200 килограммов аммиака.

Предельно допустимая концентрация вещества в воздухе была превышена в несколько сотен раз. Погибла работница предприятия. Пострадали еще 4 человека. Трое из них в стабильно тяжелом состоянии, один - в состоянии средней тяжести. К сегодняшнему утру концентрация паров аммиака непосредственно в аварийной холодильной камере превышала предельно допустимое значение в три раза.

Сейчас идет осаждение паров вокруг здания цеха, спасатели откачивают аммиачную воду и очищают воздух в помещении дымососами и вентиляторами. Каждые 30 минут проводится мониторинг концентрации паров. По предварительной версии, причиной аварии стало некачественное сварное соединение трубопровода.