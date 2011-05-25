На складе частного предприятия в Гродно горели десятки тонн бумаги на площади в 200 кв м

Пять пожарных расчетов тушили пламя около получаса и еще несколько часов заливали водой тлеющую макулатуру.

Данное предприятие давно в черном списке неблагонадежных, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Последняя проверка в начале этого года выявила вопиющие факты. Да и мониторинг деятельности организаций и предприятий, который сейчас проходит по всей стране по поручению Президента, не заставил руководство предприятия изменить свое отношение к безопасности на производстве.

То, что ЧП обошлось без человеческих жертв, уверяют спасатели, чистая случайность.

Иван Койта, исполняющий обязанности начальника Гродненского городского отдела по чрезвычайным ситуациям:

На предприятии нарушался противопожарный режим. Должностными лицами не контролировалось соблюдение требований пожарной безопасности. Это и привело к данным последствиям.

Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ, либо неосторожное обращение с огнем при курении.