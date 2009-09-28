На северо-западе Китая произошло обрушение здания школы

В результате обрушения в провинции Ганьсу пострадали 13 человек.

Одноэтажное здание школьного актового зала рухнуло накануне вечером, когда там находились около 40 человек. Среди раненых – один учитель и 12 школьников. Их жизнь находится вне опасности. Причины инцидента выясняются, сообщают информагентства.

Происшествие может спровоцировать новую волну общественных дискуссий по поводу качества возводимых школьных зданий. Этот вопрос «встал ребром» после произошедшего в мае 2008 года землетрясения в китайской провинции Сычуань. Удар подземной стихии тогда разрушил множество школ, под обломками которых погибли 5335 детей.