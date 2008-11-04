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На севере Объединённых Арабских Эмиратов вынужденную посадку совершил белорусский самолёт ИЛ-76

04 ноября 2008 11:35
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Никто не пострадал. Происшествие случилось в международном аэропорту Рас-Аль-Хайма. Причиной ЧП стали техническими неполадки. В результате слаженных действий экипажа и служащих аэропорта посадка прошла без происшествий. Ил-76 принадлежит белорусской авиа-компании "Транс-авиаэкспорт", занимающейся перевозкой грузов. Самолёт следовал из Катара в Афганистан. В настоящее время судно в аэропорту. Специалисты занимаются его ремонтом.
# происшествия

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