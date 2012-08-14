На севере Франции группа неизвестных подожгла школу, ограбила и угнала несколько автомобилей. Ранены 20 полицейских

Новости Франции. На севере Франции произошли масштабные беспорядки. Около сотни молодых людей вышли на улицы города Амьен и начали громить все на своем пути. Они подожгли местную школу, ограбили и угнали несколько автомобилей. Толпа вела себя крайне агрессивно.

В результате ранения получили около 20 полицейских. Причина беспорядков пока неизвестна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самые ожесточенные погромы прокатились по Франции в начале года. Больше недели в стране поджигали машины и атаковали полицейских. В погромах участвовали в основном выходцы из стран Северной Африки, недовольные смертью иммигранта, которого арестовала полиция.