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На севере Беларуси прошёл град, а на юго-востоке бушевал торнадо

25 мая 2018 11:54
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Новости Беларуси. 400 гектаров рапса и 100 гектаров льна уничтожил выпавший накануне град в Верхнедвинске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На севере Беларуси прошёл град, а на юго-востоке бушевал торнадо-1

На севере Беларуси прошёл град, а на юго-востоке бушевал торнадо-3

На севере Беларуси прошёл град, а на юго-востоке бушевал торнадо-5

И это еще не окончательные подсчёты убытков. За 15 минут ледяным покрывалом покрылись поля и дороги, местами даже образовались настоящие сугробы. Природное явление синоптики называют аномалией.

Фотофакт: в Гомельской области запечатлели смерч

На севере Беларуси прошёл град, а на юго-востоке бушевал торнадо-8

В то время, когда грозовой фронт испытывал север Беларуси, по юго-востоку прошёлся торнадо. Такой метеорологический феномен для наших широт редкость. Но в последнее время все чаще пугает жителей. Климатологи связывают этот факт с глобальным потеплением.

На севере Беларуси прошёл град, а на юго-востоке бушевал торнадо-11

# Погода в Беларуси # происшествия # Фотофакт

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