На севере Беларуси прошёл град, а на юго-востоке бушевал торнадо

И это еще не окончательные подсчёты убытков. За 15 минут ледяным покрывалом покрылись поля и дороги, местами даже образовались настоящие сугробы. Природное явление синоптики называют аномалией.

В то время, когда грозовой фронт испытывал север Беларуси, по юго-востоку прошёлся торнадо. Такой метеорологический феномен для наших широт редкость. Но в последнее время все чаще пугает жителей. Климатологи связывают этот факт с глобальным потеплением.