На Саяно-Шушенской ГЭС поймали наркоманов

На Саяно-Шушенской ГЭС, которая восстанавливается после страшной аварии, в ходе рейда наркополицейских выявили нескольких строителей, находящихся в состоянии наркотического опьянения.

Один из рабочих подозревается в сбыте наркотиков. Возбуждены уголовные дела. У наркополиции была информация о том, что ряд работников предприятий, занимающихся строительством обводного канала на Саяно-Шушенской ГЭС, причастны к незаконному обороту наркотиков, сообщает NEWSru.com.

«В ходе мероприятия с помощью представителей ГИБДД сотрудники Управления остановили три автобуса, в которых находились работники строительных организаций, возвращавшиеся с рабочей смены. На медицинское освидетельствование к наркологу было направлено 30 человек. По результатам медосвидетельствования выявлены пять человек, находящихся в состоянии наркотического опьянения. Еще у двоих выявлен факт употребления марихуаны. Давая объяснения наркополицейским, мужчины пояснили, что употребили наркотик непосредственно перед сменой, один рассказал, что употребил его прямо на рабочем месте», — рассказал представитель пресс-службы управления Госнаркоконтроля по Республике Хакасия.

По данным Управления, наркополицейские провели еще одно спецмероприятие, в ходе которого молодой мужчина незаконно сбыл 0,34 грамм наркотического средства — гашишного масла. При проведении оперативно-следственных мероприятий установлено, что мужчина работает в одной из строительных компаний, занимающихся возведением обводного канала Саяно-Шушенской ГЭС. На момент задержания мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Крупнейшая в РФ Саяно-Шушенская ГЭС была остановлена утром 17 августа из-за аварии, когда в машинный зал хлынула вода. Погибли 75 человек, 13 пострадали. Уничтожены три гидроагрегата ГЭС и повреждены все остальные. Всего на ГЭС установлено десять гидроагрегатов.