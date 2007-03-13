На Сахалине почти сутки был закрыт аэропорт

Из-за сильного снегопада не работает паромная переправа Ванино - Холмск.На основной автомагистрали острова образовалась пробка длиной 18 километров. Спецтехнике пока не удается справиться с заносами. Циклон постепенно перемещается на Камчатку. Главная угроза, которую несут с собой снегопады - это сход лавин. За последние дни случились около 15 подобных ЧП. Мощный циклон обрушился на остров 11 марта. В течение нескольких часов выпала полуторамесячная норма снега.