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На Сахалине почти сутки был закрыт аэропорт

13 марта 2007 08:52
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Из-за сильного снегопада не работает паромная переправа Ванино - Холмск.На основной автомагистрали острова образовалась пробка длиной 18 километров. Спецтехнике пока не удается справиться с заносами. Циклон постепенно перемещается на Камчатку. Главная угроза, которую несут с собой снегопады - это сход лавин. За последние дни случились около 15 подобных ЧП. Мощный циклон обрушился на остров 11 марта. В течение нескольких часов выпала полуторамесячная норма снега.
# происшествия

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