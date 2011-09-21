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На Сахалине и Курилах объявлено штормовое предупреждение в связи с надвигающимся тайфуном «Роке»

21 сентября 2011 09:33
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До этого стихия обрушилась на Японию. Жертвами разгула стихии стали, по меньшей мере, 5 человек, десятки получили ранения.

В южной и центральной части страны практически полностью парализовано движение транспорта. Перекрыты ключевые автомагистрали. Нарушено и внутреннее авиасообщение. Стихией повреждено несколько тысяч домов, целые районы обесточены.

К спасательным и аварийным работам подключились также военные. На данный момент тайфун продолжает двигаться по направлению к японской столице, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия # Природные катаклизмы

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