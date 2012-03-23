На реке Бобр в Крупском районе два рыбака ушли под лед, на Заславском водохранилище – еще один

Двух человек извлекли из под льда в Крупском районе. Спасательная операция прошла на реке Бобр. Любители зимнего клева находились за 15 метров от берега. На сушу горе-рыбаков доставили с помощью пожарной лестницы и спасательной веревки. С диагнозом переохлаждение мужчины попали в местную больницу.

Аналогичный инцидент произошел накануне на Заславском водохранилище. Там рыбака, ушедшего под лед, вытащили его коллеги, сообщили в программе «Міншчына» на СТВ.

С начала года в Минской области из под льда спасены уже 13 человек. Сотрудники МЧС еще раз призывают рыбаков зачехлить удочки. Из-за теплой погоды лед становится хрупким, и выходить на него особенно опасно.