На реках Беларуси отмечается рост уровня воды

Это связано с выпавшими осадками и затяжной оттепелью. На Западной Двине, в верховье Днепра и Сожа развиваются зимние паводки, их высота достигает 2 м.Однако подтоплений строений и сельхозугодий не ожидается. По оценке специалистов, в ближайшие дни рост подъема уровней воды на реках Беларуси сохранится, и дальнейшее развитие ситуации на водоемах будет полностью зависеть от погодных условий. К слову, последний самый высокий подъем уровня воды был зафиксирован зимой 1998-1999 годов на притоках Припяти.