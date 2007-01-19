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На реках Беларуси отмечается рост уровня воды

19 января 2007 12:31
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Это связано с выпавшими осадками и затяжной оттепелью. На Западной Двине, в верховье Днепра и Сожа развиваются зимние паводки, их высота достигает 2 м.Однако подтоплений строений и сельхозугодий не ожидается. По оценке специалистов, в ближайшие дни рост подъема уровней воды на реках Беларуси сохранится, и дальнейшее развитие ситуации на водоемах будет полностью зависеть от погодных условий. К слову, последний самый высокий подъем уровня воды был зафиксирован зимой 1998-1999 годов на притоках Припяти.
# происшествия

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