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На рейсе Амстердам-Детройт переполох вновь вызвал гражданин Нигерии

28 декабря 2009 15:47
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Пассажирам показалось подозрительным, что он чересчур много времени находился в туалетной комнате.

К моменту приземления лайнера иностранца уже ждали сотрудники спецслужб. Однако, после задержания выяснилось, что мужчина просто плохо себя чувствовал.

Бдительность пассажиров легко объяснима — в прошлую пятницу после неудачной попытки террориста взорвать бомбу в самолёте, был задержан также выходец из Нигерии. На сегодняшний день в США ввели четвертый — предпоследний — уровень террористической угрозы.

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