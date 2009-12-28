На рейсе Амстердам-Детройт переполох вновь вызвал гражданин Нигерии

Пассажирам показалось подозрительным, что он чересчур много времени находился в туалетной комнате.

К моменту приземления лайнера иностранца уже ждали сотрудники спецслужб. Однако, после задержания выяснилось, что мужчина просто плохо себя чувствовал.

Бдительность пассажиров легко объяснима — в прошлую пятницу после неудачной попытки террориста взорвать бомбу в самолёте, был задержан также выходец из Нигерии. На сегодняшний день в США ввели четвертый — предпоследний — уровень террористической угрозы.