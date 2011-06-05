На разминирование сгоревшего склада боеприпасов в Удмуртии потребуется больше года

В Удмуртии пожар на складе боеприпасов, где в течение трех дней взрывались снаряды, удалось потушить. Однако чтобы разминировать военный склад потребуется больше года. На территории арсенала уже нашли более тысячи опасных предметов.

В результате ЧП пострадали более 90 человек, 37 из них госпитализированы. Еще почти две тысячи обратились за психологической помощью. По факту возгорания, возбуждено уголовное дело.

Пожар на складе боеприпасов в Удмуртии произошел в четверг поздно вечером. В общей сложности на арсенале хранилось 170 тысяч единиц снарядов.

Это уже второй военный склад, сгоревший за эту неделю, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».