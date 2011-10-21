На проспекте Независимости в Минске ночью обворован Дом быта

Минувшей ночью неизвестные сломали решетку и через окно проникли внутрь здания, а затем стали взламывать все двери подряд в надежде найти деньги.

Злоумышленники вскрыли сейф в отделе по ремонту часов, однако денег там не было. В остальных отделах кассы также были пустыми. По словам одного из служащих Дома быта, вся выручка была сдана накануне.

Единственная дверь, которую не смогли вскрыть грабители, – в фотоателье. Не справившись с ней, они принялись разбивать стену, но смогли сделать только небольшое отверстие.

После этого злоумышленники поднялись на второй этаж, в ювелирный отдел, однако там они натолкнулись на сигнализацию и не стали предпринимать попыток проникнуть внутрь. Как считают в правоохранительных органах, именно этот отдел и был основной целью грабителей.

Единственной добычей грабителей стали 600 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело за кражу, проводятся розыскные мероприятия, сообщает ctv.by.