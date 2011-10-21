На просьбу убавить музыку – житель Гродно избил соседа

В многоэтажном доме по улице Ольги Соломовой в Гродно музыка гремела после девяти вечера. Сергей пошел попросить соседей этажом ниже, чтобы уменьшили звук.

Звонил и барабанил в дверь, пока любитель громкой музыки ее не открыл. Разговор был коротким. Сорокатрехлетний Владимир, недовольный визитом соседа сверху, с размаху саданул ему кулаком в лицо. Да так сильно, что сбил мужчину с ног и тот на мгновение даже потерял сознание. Впоследствии медики, осмотрев Сергея, констатируют оскольчатые переломы стенок гайморовой пазухи и глазницы, сильные кровоподтеки. Лечение займет несколько месяцев.



Однако приговор суда Октябрьского района: штраф в сумме семи миллионов рублей, компенсация вреда потерпевшему – пять миллионов плюс еще более трех миллионов – судебные расходы и возмещение услуг адвоката потерпевшего и компенсация затрат лечебного учреждения. Об этом пишет газета «Гродненская правда».