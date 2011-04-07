На преодоление последствий катастрофы в Японию направлено уже около $19 млрд

Белорусские специалисты готовы оказать консультативную помощь Японии в ликвидации последствий аварии на «Фукусиме-1». Беларусь имеет успешный опыт в возрождении территорий, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.

Ликвидация последствий – сегодня одно из главных направлений белорусской науки. Специалисты работают над вопросами снижения уровня радиоактивности загрязненных территорий, повышения иммунитета человека, переориентации сельскохозяйственых земель.

Анатолий Загорский, первый заместитель начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь:

Были обеспечены полностью условия для производства сельскохозяйственной продукции и вообще продукции, которая производится на загрязненной территории в пределах допустимых республиканских уровней. Они, пожалуй, самые жесткие в Европе.

В потерпевших от аварии районах создают необходимую инфраструктуру: строят учреждения здравоохранения и дороги, проводят газификацию. На преодоление последствий катастрофы уже направлено около 19 миллиардов долларов – примерно два годовых бюджета республики. Для пострадавших построено свыше 66 тысяч квартир. Действует система медицинского наблюдения, санаторно-курортного лечения и льгот, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Кудин, начальник отдела социальной защиты и правовой работы Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС республики Беларусь:

За время после катастрофы на ЧАЭС дети, которые живут или учатся на загрязненной территории, таких льгот, как сегодня, не имели. Дети, которые живут на чистых территориях, а посещают школы на грязных, сегодня бесплатно питаются, оздоравливаются. У них бесплатный проезд для лечения и оздоровления.