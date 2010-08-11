На пожары в Тамбовской области белорусский вертолет вылетал уже 9 раз

Планируется, что сегодня вертолет МЧС Беларуси будет переведен для оказания помощи в Пензу.
Турция проводит спецоперацию по поиску боевиков, подорвавших нефтепровод.
К 60 дням тюрьмы и штрафу в полторы тысячи долларов приговорили жительницу штата Огайо за любовь к фаст-фуду.
Погибли три человека, 11 травмированы. Состояние 14-летней девочки, по словам медиков, критическое.
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