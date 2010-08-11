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На пожары в Тамбовской области белорусский вертолет вылетал уже 9 раз

11 августа 2010 11:39
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Белорусский вертолет Ми-8 уже 9 раз вылетал на пожары в Тамбовской области. Крылатая машина 25 раз сливала воду на пылающий лес.

Планируется, что сегодня вертолет МЧС Беларуси будет переведен для оказания помощи в Пензу.

Фото. На пожары в Тамбовской области белорусский вертолет вылетал уже 9 раз

Фото. На пожары в Тамбовской области белорусский вертолет вылетал уже 9 раз

Фото. На пожары в Тамбовской области белорусский вертолет вылетал уже 9 раз

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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