На пожары в Тамбовской области белорусский вертолет вылетал уже 9 раз

Белорусский вертолет Ми-8 уже 9 раз вылетал на пожары в Тамбовской области. Крылатая машина 25 раз сливала воду на пылающий лес.

Планируется, что сегодня вертолет МЧС Беларуси будет переведен для оказания помощи в Пензу.