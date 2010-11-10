На пожаре в Пинске спасли шестерых человек

О пожаре по улице Брестской в Пинске в подразделение МЧС сообщили местные жители.

На месте спасатели увидели, что из окна квартиры, расположенной на первом этаже двухэтажного 16-квартирного дома, идет сильный дым. С жилья были спасены хозяин и его жена: пострадавших из-за отравлении продуктами горения и в состоянии алкогольного опьянения госпитализировали в центральную городскую больницу.

По лестнице из квартиры на втором этаже были спасены женщина и двое ее детей - двойняшки 2008 рождения, которые не пострадали. С другой квартиры на втором этаже спасли хозяйку, пенсионерку-инвалида I группы по опорно-двигательному аппарату, которая с легким отравлением также была госпитализирована в больницу.