На пожаре в Пинске спасли шестерых человек

На месте спасатели увидели, что из окна квартиры, расположенной на первом этаже двухэтажного 16-квартирного дома, идет сильный дым. С жилья были спасены хозяин и его жена: пострадавших из-за отравлении продуктами горения и в состоянии алкогольного опьянения госпитализировали в центральную городскую больницу.
По лестнице из квартиры на втором этаже были спасены женщина и двое ее детей - двойняшки 2008 рождения, которые не пострадали. С другой квартиры на втором этаже спасли хозяйку, пенсионерку-инвалида I группы по опорно-двигательному аппарату, которая с легким отравлением также была госпитализирована в больницу.
Наиболее вероятная причина пожара - неосторожность при курении мужчины в одной из квартир. По словам соседей, супруги злоупотребляли спиртными напитками, сообщает ctv.by со ссылкой на «Звязду».