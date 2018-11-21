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На пожаре в Минске погиб приходивший в гости мужчина

21 ноября 2018 12:56
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Новости Беларуси. Утром 20 ноября в Минске на улице Берута произошло загорание на первом этаже пятиэтажки.  

На пожаре в Минске погиб приходивший в гости мужчина-1

Фото: Минское ГУМЧС  

Как сообщает Минское ГУМЧС, в горевшей квартире спасатели обнаружили тело мужчины. Установлено, что гражданин гостил у хозяйки жилья. Самой женщины дома не было.  

На пожаре в Минске погиб приходивший в гости мужчина-4

Фото: Минское ГУМЧС  

Площадь пожара составила 10 метров квадратных. Из соседних квартир были выведены четыре человека, в числе которых двухлетний ребёнок. Кроме них из подъезда был эвакуирован 21 человек.  

На пожаре в Минске погиб приходивший в гости мужчина-7

Фото: Минское ГУМЧС  

Огнём повреждено имущество в жилой комнате, закопчена квартира. Пожар ликвидирован, причина его возникновения выясняется.  

На неделе в Бресте погибла 49-летняя женщина.  

Её тело было обнаружено на полу кухни горевшей квартиры – здесь подробности.  

# Пожар # происшествия

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