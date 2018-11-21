На пожаре в Минске погиб приходивший в гости мужчина

Новости Беларуси. Утром 20 ноября в Минске на улице Берута произошло загорание на первом этаже пятиэтажки.

Фото: Минское ГУМЧС

Как сообщает Минское ГУМЧС, в горевшей квартире спасатели обнаружили тело мужчины. Установлено, что гражданин гостил у хозяйки жилья. Самой женщины дома не было.

Фото: Минское ГУМЧС

Площадь пожара составила 10 метров квадратных. Из соседних квартир были выведены четыре человека, в числе которых двухлетний ребёнок. Кроме них из подъезда был эвакуирован 21 человек.

Фото: Минское ГУМЧС