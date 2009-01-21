Прямой эфир

На полчаса было парализовано движение в Минске на пересечении улиц Радиальная и Переходная

21 января 2009 17:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Иномарка выехала на встречную полосу движения и столкнулась с грузовиком. Резко затормозив, грузовой автомобиль зацепил троллейбус, в который врезалась еще одна легковая машина.Пострадавших нет. А виновник ДТП скрылся с места происшествия. Это уже второй случай в столице за последние два дня с участием общественного транспорта. Напомним, вчера на перекрестке Партизанского проспекта и улицы Ангарской МАЗ, груженный железным ломом, врезался в троллейбус и легковой автомобиль. В результате столкновения пострадали 5 человек, все они с различными травмами доставлены в больницы. 26-летний водитель МАЗа с тяжелыми ранениями находится в реанимации.
# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
20 января 2009 08:59

МАЗ с железным ломом врезался в троллейбус

16 января 2009 19:47

Массовая демонстрация протеста в центре Литовской столицы

16 января 2009 12:02

Семь машин столкнулись на участке автодороги Минск-Смолевичи