На «Пинскдреве» погиб 38-летний рабочий: он нарушил технику безопасности

Новости Беларуси. По факту гибели рабочего на одном из предприятий ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» проводится проверка.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление Департамента государственной инспекции труда, происшествие случилось утром 19 января в цеху ООО «Шперплат».

38-летний мужчина, работавший лущильщиком шпона, при работе на станке нарушил технику безопасности. Мужчина зашел в рабочую зону центровочно-загрузочного устройства, из-за чего был травмирован частями оборудования. В результате инцидента мужчина погиб.

Проводится проверка.

По информации управления, в 2017 году мобильная группа по профилактике производственного травматизма не раз пыталась попасть на территорию ООО. Каждый раз чинились препятствия для посещения группой этого предприятия.