На перекрёстке в Жодино столкнулись две машины. Серьёзно пострадал пассажир

Новости Беларуси. Авария с пострадавшей в Жодино. На перекрестке автодороги Слобода – Новосады и улицы Калиновского не разъехались два автомобиля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За рулем Volkswagen находился 26-летний житель Могилевской области, который ехал со стороны Минска в направлении Борисова. Honda под управлением 32-летнего жителя Жодино двигалась во встречном направлении. На повороте один не пропустил второго – машины столкнулись. В результате аварии 29-летняя пассажирка Honda получила серьезные травмы. Она госпитализирована.