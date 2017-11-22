Прямой эфир

На перекрестке улиц Либкнехта и Куприянова столкнулись трактор и мотоцикл

22 ноября 2017 18:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. ДТП на тихой улице. На перекрестке Либкнехта и Куприянова час назад столкнулись сразу три транспортных средства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На перекрестке улиц Либкнехта и Куприянова столкнулись трактор и мотоцикл -1

По предварительной информации, трактор буксировал неисправный легковой автомобиль и в него въехал мотоциклист. К счастью удар оказался не сильным. Обошлось без пострадавших. 

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Смерть белоруски в Египте. Что известно
22 ноября 2017 16:15

Смерть белоруски в Египте. Что известно

Собака покусала ребенка на автобусной остановке, хозяйка пса попыталась скрыться: подробности резонансной истории в Бресте
22 ноября 2017 15:57

Собака покусала ребенка на автобусной остановке, хозяйка пса попыталась скрыться: подробности резонансной истории в Бресте

В Заводском районе нашли изуродованный труп собаки: комментарий ГУВД
22 ноября 2017 14:10

В Заводском районе нашли изуродованный труп собаки: комментарий ГУВД