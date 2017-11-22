На перекрестке улиц Либкнехта и Куприянова столкнулись трактор и мотоцикл

Новости Беларуси. ДТП на тихой улице. На перекрестке Либкнехта и Куприянова час назад столкнулись сразу три транспортных средства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. ДТП на тихой улице. На перекрестке Либкнехта и Куприянова час назад столкнулись сразу три транспортных средства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
По предварительной информации, трактор буксировал неисправный легковой автомобиль и в него въехал мотоциклист. К счастью удар оказался не сильным. Обошлось без пострадавших.