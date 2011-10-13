На перекрестке Матусевича и Глебки внедорожник сбил 11-летнего мальчика

Два школьника переходили дорогу на зелёный сигнал светофора. В это время поворачивал автомобиль «Мазда».

Водитель джипа не пропустил маленьких пешеходов, и один из школьников попал под колеса авто. Сейчас мальчик находится в реанимации больницы скорой помощи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Талабаев, заведующий отделением детской нейрохирургии УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»:

Состояние ребенка пока тяжелое. Он будет продолжать проходить лечение в реанимации. Он получил открытую черепно-мозговую травму средней тяжести с ушибом мозга, переломом свода и основания черепа.

Юрий Жихарев, начальник ОГАИ РУВД Фрунзенского района:

В случае признания водителя виновным, он будет нести ответственность в соответствии с законодательства в рамках уголовного кодекса.