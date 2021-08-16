На Партизанском проспекте горел автомобиль. Рассказываем, что произошло

Новости Беларуси. Ночью 16 августа на Партизанском проспекте горел автомобиль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 25-летний водитель Subaru двигался со стороны Кошевого в направлении Рабочего переулка.

Вблизи дома № 21 не справился с управлением, наехал на бордюрный камень и осветительную мачту, в результате чего авто загорелось. Водитель и пассажир выбрались из полыхающей иномарки самостоятельно, очевидцы успели вытащить еще одного пассажира. В результате ДТП 22-летняя девушка и 23-летний парень получили телесные повреждения, их госпитализировали. В крови водителя было обнаружено 1,5 промилле алкоголя.