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На Партизанском проспекте горел автомобиль. Рассказываем, что произошло

16 августа 2021 15:29
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Новости Беларуси. Ночью 16 августа на Партизанском проспекте горел автомобиль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 25-летний водитель Subaru двигался со стороны Кошевого в направлении Рабочего переулка.

На Партизанском проспекте горел автомобиль. Рассказываем, что произошло-1

Вблизи дома № 21 не справился с управлением, наехал на бордюрный камень и осветительную мачту, в результате чего авто загорелось. Водитель и пассажир выбрались из полыхающей иномарки самостоятельно, очевидцы успели вытащить еще одного пассажира. В результате ДТП 22-летняя девушка и 23-летний парень получили телесные повреждения, их госпитализировали. В крови водителя было обнаружено 1,5 промилле алкоголя.

На Партизанском проспекте горел автомобиль. Рассказываем, что произошло-4

И еще одна авария. Она случилась на 6-м километре МКАД в районе улицы Ангарской. Три человека пострадали. По предварительной информации, грузовик столкнулся с трактором. Они двигались в попутном направлении от улицы Франциска Скорины до Илимской. Водители и пассажир трактора находятся в больнице. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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