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На острове Ява во время посадки загорелся Боинг-737

07 марта 2007 09:31
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По словам очевидцев, пожар возник у переднего шасси и быстро охватил всю машину.Пассажирам пришлось выпрыгивать из горящего самолета. На борту, включая экипаж, находились 140 человек. По предварительным данным, спастись удалось лишь половине из них. В официальном списке погибших значатся 49 фамилий. Данные о пострадавших уточняются. По информации внешнеполитического ведомства Беларуси, каких либо сведений о нахождении наших граждан на борту самолета нет.
# происшествия

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