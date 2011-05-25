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На Оршанском мясоконсервном комбинате произошел пожар. Четыре работника предприятия погибли

25 мая 2011 08:13
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Причиной пожара могло стать нарушение правил проведения огневых работ. Об этом сообщили в областном управлении МЧС.

Пожар в галерее холодильного цеха комбината произошел 24 мая. В результате четыре работника предприятия, трое мужчин и одна женщина, погибли. По сведениям спасателей, в цехе проводились ремонтные работы. У погибших была возможность спастись, однако они с помощью первичных средств пожаротушения пытались ликвидировать возгорание, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Прокуратурой Орши возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

# происшествия

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