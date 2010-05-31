На окраине столицы ограблено отделение банка «Москва-Минск»

Примерно в 13.00 на отделение банка было совершено вооруженное нападение. Злоумышленник для преступления выбрал спальный район — финансовое учреждение находится на улице Есенина. Угрожая двумя предметами, похожими на пистолеты, он завладел крупной суммой и скрылся. Пока его задержать не удалось.

Вооруженный преступник угрожал кассиру предметами, похожими на два пистолета, об этом сообщили очевидцы. В момент ограбления в банке находилось немного людей — это расчетно-кассовый центр. Никто из них не пострадал.

Елена Грецкая, очевидец:

Вышел парень, вроде бы до 35 лет. Я бы не сказала, что он торопился — просто такой неспешной походкой ушел за дом.

Евгений Сачек, сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:

Мы можем говорить о том, что лицо нападавшего было скрыто под платком и солнезащитными очками. Он был в темной бейсбольной кепке, черной дутой куртке, ярко-синих джинсах. Молодой человек, приблизительно 27-28 лет, худощавого телосложения, волосы темно-русые.

По предварительной информации нам стало известно, что грабитель уснес с собой достаточно внушительную сумму: примерно, 5,5 тысяч долларов, 4 тысячи евро и около полумиллиона российских рублей.

Территория оцеплена, на месте преступления работают следственная группа, эксперты уголовного розыска и криминалисты. Пока уточняются приметы преступника и проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.