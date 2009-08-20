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На Нью-Йорк обрушился мощный шторм с грозой

20 августа 2009 10:50
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В течение нескольких часов над островом Манхэттэн сверкали молнии, шёл дождь и дул сильный ветер. В Центральном парке с корнем вырваны десятки деревьев.Информация о жертвах и пострадавших не поступала.
# происшествия

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