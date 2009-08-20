На Нью-Йорк обрушился мощный шторм с грозой

ЧП произошло неподалёку от деревни Лукьяновичи Мядельского района. Местный житель отправился за грибами и взял с собой 7-летнюю дочку.
Сообщение о море рыбы на реке Пина (Пинский район Брестской области) поступило от специалистов Республиканского центра радиационного контроля и мониторинга окружающей среды сегодня утром в 9.10.
Трагедия произошла в деревне Заболоть, Гродненской области. Мужчина застрелив соседа, пустил себе пулю в сердце.
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