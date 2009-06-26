На Нарочи рыбак убил током 75 угрей

Гражданин сбросил в воду 300 метров оголенного провода, предварительно присоединив его к линии электропередачи.

В результате электрозамыкания погибла рыба, в том числе 75 угрей, занесенных в Красную книгу. Причиненный ущерб составил 5580 базовых величин. Кроме его возмещения ретивому рыбаку предстоит нести уголовную ответственность

Более двух тысяч рейдов провели в период ограничения лова рыбы во время нереста (с 1 апреля по 30 мая) структурные подразделения Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.

У браконьеров изъято около четырех тысяч лесковых сетей длиной более 150 километров, восемь электроловильных установок, около тысячи прочих запрещенных орудий рыболовства.

Против тех, кто посягал на речные и озерные богатства во время нереста, возбуждено 150 уголовных дел. Наложенные штрафы составили 459 миллионов рублей, а предъявленная сумма по возмещению причиненного ущерба — 456 миллионов рублей, сообщает «НГ».