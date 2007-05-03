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На Мозырьском НПЗ произошло возгорание

03 мая 2007 13:58
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По предварительной информации, огонь возник на нефтеперерабатывающем заводе 2 мая - во время проведения планово-предупредительных ремонтных работ на установке оборудования по переработке нефтепродуктов. В результате возгорания ожоги получили три работника предприятия. По вызову на завод прибыли подразделения районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Оперативные действия спасателей позволили ликвидировать возгорание в течение 10 минут и тем самым минимизировать последствия ЧП. Причину возгорания установит специальная комиссия, созданная по факту ЧП. В настоящее время она работает на объекте.
# происшествия

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