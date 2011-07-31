На Москве-реке затонул перегруженный прогулочный катер. Погибли 10 человек

Катер, на котором находилось 17 пассажиров вместо положенных 12, попал под грузовую баржу. По свидетельствам очевидцев, спасшиеся, среди которых – один гражданин Турции, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, эксперты отмечают, что из-за значительного перегруза легкомоторное судно было практически неуправляемо.

Капитан затонувшей лодки, в течение только последнего года трижды оштрафованный за превышение числа пассажиров на борту, также погиб. Тем не менее, следственный комитет России, расследующий обстоятельства трагедии, пока считает главным виновником происшествия капитана баржи.

Обломки катера подняты со дна Москвы-реки и сейчас их буксируют к берегу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».