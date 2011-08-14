На Москве-реке столкнулись два прогулочных катера. Погиб 19-летний юноша

Чудом осталась жива девушка, которая каталась за катером на водной доске. С серьезными травмами она госпитализирована.

Водители катеров были трезвы. По всей видимости, они устроили гонки на воде. Суда шли друг за другом, и в какой-то момент второй катер протаранил корму первого.

Это уже второй за последние две недели случай столкновения судов на Москве-реке. В конце июля прогулочный катер «Ласточка» врезался в баржу и затонул. Тогда погибли девять человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».