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На Москве-реке столкнулись два прогулочных катера. Погиб 19-летний юноша

14 августа 2011 14:00
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Чудом осталась жива девушка, которая каталась за катером на водной доске. С серьезными травмами она госпитализирована.

Водители катеров были трезвы. По всей видимости, они устроили гонки на воде. Суда шли друг за другом, и в какой-то момент второй катер протаранил корму первого.

Это уже второй за последние две недели случай столкновения судов на Москве-реке. В конце июля прогулочный катер «Ласточка» врезался в баржу и затонул. Тогда погибли девять человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия

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