На МКАД затруднено движение: столкнулись четыре автомобиля

Новости Беларуси. На МКАД столкнулись четыре автомобиля.
По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла утром 17 декабря на 19 километре внутреннего кольца МКАД. Столкнулись четыре автомобиля.
Новости Беларуси. На МКАД столкнулись четыре автомобиля.
По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла утром 17 декабря на 19 километре внутреннего кольца МКАД. Столкнулись четыре автомобиля.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
В результате ДТП водитель седельного тягача Renault был доставлен в медучреждение.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Движение на внутреннем кольце МКАД затруднено. На месте работают сотрудники ГАИ. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.
В начале декабря на МКАД грузовик врезался в ограждение и вылетел в кювет – здесь подробнее.