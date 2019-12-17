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На МКАД затруднено движение: столкнулись четыре автомобиля

17 декабря 2019 10:30
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Новости Беларуси. На МКАД столкнулись четыре автомобиля.  

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла утром 17 декабря на 19 километре внутреннего кольца МКАД. Столкнулись четыре автомобиля.  

На МКАД затруднено движение: столкнулись четыре автомобиля-1

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В результате ДТП водитель седельного тягача Renault был доставлен в медучреждение.  

На МКАД затруднено движение: столкнулись четыре автомобиля-4

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Движение на внутреннем кольце МКАД затруднено. На месте работают сотрудники ГАИ. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.  

В начале декабря на МКАД грузовик врезался в ограждение и вылетел в кювет – здесь подробнее.  

# Авария в Минске # происшествия

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