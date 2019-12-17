На МКАД затруднено движение: столкнулись четыре автомобиля

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла утром 17 декабря на 19 километре внутреннего кольца МКАД. Столкнулись четыре автомобиля.

Новости Беларуси. На МКАД столкнулись четыре автомобиля.

В результате ДТП водитель седельного тягача Renault был доставлен в медучреждение.

Движение на внутреннем кольце МКАД затруднено. На месте работают сотрудники ГАИ. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.