На МКАД в кювет упал автовоз

На 53 километре минской кольцевой автодороги разбились машины французской марки.

Автовоз, в прицепе которого находились восемь легковых автомобилей "Рено Меган", потерял рулевое управление и упал в кювет. Жертв нет. Весь груз шел из Польши в Московский автосалон.

Автокатастрофа произошла 21 августа около 4 утра. Колонна из пяти автовозов двигалась по кольцевой автодороге, когда предпоследняя фура потеряла рулевое управление, сошла с дорожной полосы и упала в кювет. Только по счастливой случайности никто не пострадал. Водитель автовоза, гражданин Литвы остался жив, отделавшись лишь лёгким испугом.

Попавший в аварию автовоз принадлежит одной из литовских фирм. Он застрахован и разбираться в случившемся предстоит специальной комиссии. В результате аварии несколько автомобилей ремонту не подлежат.

Движение автомобилей на этом участке кольцевой автодороги не прекратилось. Водитель ожидает эвакуации. А все разбитые авто отправятся на таможенный склад временного хранения до приезда представителей литовской фирмы.