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На МКАД в кювет упал автовоз

21 августа 2006 14:15
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На 53 километре минской кольцевой автодороги разбились машины французской марки.

Автовоз, в прицепе которого находились восемь легковых  автомобилей  "Рено Меган",  потерял рулевое управление и упал в кювет. Жертв нет. Весь груз шел из Польши в Московский автосалон.

Автокатастрофа произошла 21 августа около 4 утра. Колонна из пяти автовозов двигалась по кольцевой автодороге, когда  предпоследняя фура потеряла рулевое управление, сошла с дорожной полосы  и упала в кювет. Только по счастливой случайности никто не пострадал. Водитель автовоза, гражданин Литвы остался жив, отделавшись лишь лёгким испугом.

Попавший в аварию автовоз принадлежит одной из литовских фирм. Он застрахован  и разбираться в случившемся предстоит специальной комиссии.  В результате аварии несколько автомобилей ремонту не подлежат.

Движение  автомобилей на  этом участке кольцевой автодороги не прекратилось. Водитель ожидает эвакуации.  А все разбитые авто отправятся на таможенный склад временного хранения до приезда представителей литовской фирмы.

# происшествия

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