На МКАД столкнулись четыре автомобиля. Пострадал один человек

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сначала у автомобиля Audi отвалилось переднее правое колесо, что привело к остановке машины. После этого в иномарку врезался ехавший следом Volkswagen.

Новости Беларуси. 20 мая примерно в 12 утра произошло ДТП с участием четырёх автомобилей.

Увидев впереди аварию, водитель DAF снизил скорость, чтобы перестроиться. В этот момент в него въехал Ford Transit, водитель которого тоже экстренно затормозил, но транспортное средство не успело вовремя остановиться.

В ДТП пострадал водитель Ford, он был госпитализирован.

Проводится проверка.

Несколькими днями ранее в Минске мотоцикл врезался в легковушку.