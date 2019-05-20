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На МКАД столкнулись четыре автомобиля. Пострадал один человек

20 мая 2019 13:36
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Новости Беларуси. 20 мая примерно в 12 утра произошло ДТП с участием четырёх автомобилей.  

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сначала у автомобиля Audi отвалилось переднее правое колесо, что привело к остановке машины. После этого в иномарку врезался ехавший следом Volkswagen.  

На МКАД столкнулись четыре автомобиля. Пострадал один человек-1

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома  

Увидев впереди аварию, водитель DAF снизил скорость, чтобы перестроиться. В этот момент в него въехал Ford Transit, водитель которого тоже экстренно затормозил, но транспортное средство не успело вовремя остановиться.  

В ДТП пострадал водитель Ford, он был госпитализирован.  

Проводится проверка.  

Несколькими днями ранее в Минске мотоцикл врезался в легковушку.  

Мотоциклист с травмами был госпитализирован – здесь подробности.  

# Авария в Минске # происшествия

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