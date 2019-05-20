На МКАД столкнулись четыре автомобиля. Пострадал один человек

Новости Беларуси. 20 мая примерно в 12 утра произошло ДТП с участием четырёх автомобилей.
Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сначала у автомобиля Audi отвалилось переднее правое колесо, что привело к остановке машины. После этого в иномарку врезался ехавший следом Volkswagen.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Увидев впереди аварию, водитель DAF снизил скорость, чтобы перестроиться. В этот момент в него въехал Ford Transit, водитель которого тоже экстренно затормозил, но транспортное средство не успело вовремя остановиться.
В ДТП пострадал водитель Ford, он был госпитализирован.
Проводится проверка.
Несколькими днями ранее в Минске мотоцикл врезался в легковушку.
Мотоциклист с травмами был госпитализирован – здесь подробности.