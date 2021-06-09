​На МКАД опрокинулся прицеп лесовоза. Брёвна выпали на дорогу

Новости Беларуси. В Сети появилось видео нестандартного ДТП на МКАД в микрорайоне Уручье, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

8 июня около 20 часов 56-летний водитель лесовоза двигался по внешнему кольцу от Скорины в сторону проспекта Независимости и не справился с управлением, прицеп начало вести из стороны в сторону, а после он опрокинулся. Бревна начали падать на проезжую часть и за ее пределы.

К счастью, никто не пострадал, но движение на этом участке кольцевой было ограничено.