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​На МКАД опрокинулся прицеп лесовоза. Брёвна выпали на дорогу

09 июня 2021 13:37
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Новости Беларуси. В Сети появилось видео нестандартного ДТП на МКАД в микрорайоне Уручье, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

​На МКАД опрокинулся прицеп лесовоза. Брёвна выпали на дорогу-1

8 июня около 20 часов 56-летний водитель лесовоза двигался по внешнему кольцу от Скорины в сторону проспекта Независимости и не справился с управлением, прицеп начало вести из стороны в сторону, а после он опрокинулся. Бревна начали падать на проезжую часть и за ее пределы.

К счастью, никто не пострадал, но движение на этом участке кольцевой было ограничено.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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