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На МКАД грузовик, перевозивший газировку, врезался в трактор: на дорогу выпало около 400 бутылок напитка (фотофакт)

07 марта 2017 07:39
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Новости Беларуси. Крупное ДТП затруднило утренний трафик на одном из участков Минской кольцевой. Грузовик, перевозивший газировку, снес трактор в средней полосе. Автоавария произошла в начале восьмого утра в районе пересечения внутреннего кольца и улицы Космонавтов.

Причина: банальное несоблюдение дистанции. Трактор в результате удара опрокинулся на бок. Водитель машины пострадал, ему потребовалась госпитализация. Что касается грузовика с газировкой, тот не только получил повреждения, но и растерял часть товара. На проезжей части оказалось 400 бутылок сладкого напитка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Авария

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