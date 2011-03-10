На минской кольцевой сбиты 12 велосипедистов: восемь юных спортсменов попали в больницу

Основной удар приняли на себя тренеры, замыкавшие колонну

Столичные правоохранители расследуют причины аварии, которая произошла минувшим вечером на минской кольцевой.

Иномарка врезалась в колонну велосипедистов, которые ехали по трассе. По предварительной информации, водитель легковушки отвлекся во время движения.

В результате ДТП восемь юных спортсменов попали в больницу. По словам медиков, травмы не тяжелые, но пока неизвестно, сколько времени пробудут в стационаре пострадавшие. Некоторые получили психологический шок и нуждаются в амбулаторном лечении. Основной удар приняли на себя тренеры, замыкающие колонну, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».